”Evert var en vida känd berättare”

Evert på Hyttebacken har gått ur tiden och kan inte själv berätta om livet vid vägs ände i Kilsbergen. Men berättelsen om hans, brodern Henrys och övriga familjens liv på Hyttebacken finns ändå kvar i den dokumentärfilm som spelades in under 2019 där Larz-Thure Ljungdahl och jag under ett år följer livet kring Evert.