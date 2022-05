Det var rafflande hela vägen in mot mål, tidigt på söndagsmorgonen, när Tiomilas herrstafett avgjordes. En super-prestation av fransmannen Lucas Basset på näst sista sträckan gav Uppsalaklubben OK Linnés slutman Albin Ridefelt en ledning på nästa tre minuter vid växling, men han jagades frenetiskt av Gustav Bergman från Stockholmsklubben OK Ravinen.