De planerar inte för en toppendag i Kvarntorp

Allt som ska hända - och det blir en hel del - kommer att ske inne på Trafikcenters område i Kvarntorp. Bakom tåppensatsningen står Erik Eneman, vd på Trafikcenter Scantec AB och Roberth Gyllberg, Quite Right AB. De har samarbetat under flera år och vid olika tillfällen konstaterat att det finns mötesplatser i Kumla som sällan nyttjas fullt ut. En av dem var Trafikcenters område.