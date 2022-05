Skövde AIK:s taktik att kasta långa inkast rör upp känslorna i superettan. Under 3–1-förlusten mot Dalkurd sågade Uppsalalagets officiella twitterkonto Skövdes spel i en tweet: ”Parodi på fotbollsmatch just nu där Skövde mest liknar Stoke under glansdagarna i Premier League. Långa inkast varvas med hörnor, där man packar ihop sig framför målvakten för att störa.”