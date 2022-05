Så bra var Klang och Hart på Frimis

RECENSION. Sist jag såg Sarah Klang var det Klubb Mono på Örebro Konserthus 2018. Då var hon ute på vägarna med den då purfärska debutplattan Love in the Milky way. Jag minns väldigt väl hur jag blev golvad av Klangs stora röst i kombination med hennes melankoliska, men ändå aldrig helt hopplösa, texter. Jag såg fram emot att få se henne igen minst sagt.