Var ska man börja? Indy 500 är en av världens äldsta motortävlingar, och varje liten del av den har sin egen historia och sina egna traditioner. Årets upplaga är den 106:e sedan starten 1911. Det börjar med uppbyggnaden av tävlingen som pågår en hel månad, med aktiviteter på banan och i hela staden, Indianapolis. Dagarna har egna namn – det är ”fast friday”, ”bump day”, ”carb day” … – liksom platserna, gasoline alley är vägen mellan garagen och depån, the snake pit är grässlänten i insidan av kurva ett där det brukar råda karnevalstämning bland ståplatspubliken och där det dagarna före racet arrangeras konserter. Racestarten vid lunchtid den sista söndagen i maj – dagen före helgdagen memorial day – föregås av flera timmars preludier: Parader, överflygningar, traditionella sånger (Back home again in Indiana är den viktigaste, följd av nationalsången), böner för förarnas säkerhet och ”Gentlemen, start your engines!” Det är också viktigt att det är exakt 33 förare till start, och förarna i led om tre i stället för normala två och två.