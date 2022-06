För lång flaggning för Ukraina

Nu har den Ukrainska flaggan vajat över Örebro stadshus i över tre månader (med undantag för Sveriges nationaldag). Flaggan hissades samma dag som de ryska trupperna gick in i Ukraina. Det var väl knappast speciellt kontroversiellt, de allra flesta örebroarna sympatiserade säkert med denna symboliska handling. Det finns dock ett par kraftiga frågetecken. När ska flaggan halas? Har vi nu gjort ett predikat, ska vi alltid hissa flaggorna för de länder som blir anfallna av andra. I så fall borde väl åtminstone Syriens och Jemens flagga vaja tillsammans med den Ukrainska. Kongo och Rwanda har ju varit i krig under 90-talet, i kanske det blodigaste krig som har varit efter andra världskriget och de ligger på randen till krig igen. Kanske snart dags att hissa Rwandas flagga över vårt stadshus. Ryssland anföll Ukraina men tänk om kriget vänder och ukrainska styrkor går in i Ryssland. Ska vi då hala den ukrainska flaggan och hissa den ryska?