Avgiften för boendestöd blir kvar

Efter att social- och omsorgsnämnden i Laxå under flera års tid gått med underskott beslutade kommunen att införa ett antal avgifter i kommunens omsorgsverksamhet, bland annat för boendestöd. Avgiften började tas ut under 2020 och när kommunfullmäktige sammanträdde under förra veckan röstade en majoritet för att låta den vara kvar.