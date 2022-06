BRT – är det mitt fel?

Är det mitt fel att ingen folkomröstning har beslutats om BRT/Snabbussar? Jag samlade in underskrifter under flera månader på en rad platser bland annat vid Haga centrum. Vid slutet insamlingen tänkte jag samla in en gång till vid Haga centrum när jag fick veta att vi sammanlagt hade fått ihop över 15 000 underskrifter. Självklart ansåg vi alla att det skulle räcka utan en insamling till och jag avslutade min egen insats.