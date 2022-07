Därutöver behöver vi hästens namn, samt ditt eget för- och efternamn plus kontaktuppgifter. Det behövs också en motivering till varför du tycker att just din häst ska bli "Sommarhästen 2022". Kanske för sin personlighet? Eller för att den har en annorlunda historia bakom sig?

Det hela är enkelt. Vi behöver en bild av din häst. Gärna en bra bild, eftersom det är den läsarna kommer att se under omröstningen om din häst går till final.

Nominera genom att fylla i formuläret här under! (Fortsätt sen att läsa under formuläret.)

Du har en vecka på dig att fixa nomineringen – alltså fram till och med tisdag 12 juli. Därefter utser en djurvänlig jury här på NA:s redaktion ett antal bidrag till en slutfinal, och dessa kan NA:s läsare sedan rösta på via na.se under perioden 17–24 juli. Den 31 juli presenteras vinnaren, "Sommarhästen 2022”, i ett större reportage i såväl tidningen som på na.se, så det är bra om du själv och din häst finns tillgängliga för vinnarintervju under vecka 30.

Vad kan man vinna då? Ja, förutom ära och berömmelse över hela länet så förses ”Sommarhästen” med en påse morötter, äpplen eller annat favoritgodis.

Till stolt husse/matte: Två biobiljetter plus ett fint inramat foto på din hästkompis. Bilden tas av någon av NA:s fotografer i samband med vinnarintervjun.

Dessutom: Ett vinnarreportage i tidningen samt på na.se med er båda.