En ringduva i blåkläder och jag

Förra helgen satt jag under en filt i soffan på verandan i min stuga i Karintorp. Jag drack svart kaffe och stirrade ut över en sliten trädgård. Vinden slog in och fluffade upp frisyren likt en permanentad kvinnlig amerikansk silverräv till pensionär. Ljuslyktorna gungade och gnisslade så där skräckfilmsaktigt under taket.