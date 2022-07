I helgen fortsätter fotbollsfesten – NA sänder 18 nya fotbollsmatcher i sommar

I helgen inleds ytterligare en fotbollsfest på na.se. Under juli och augusti sänder vi hela 18 matcher från Ettan, damernas division 1 och herrarnas division 2.

Samtliga matcher kommer att finnas via den här länken på matchdagen.

Du som är, eller blir, prenumerant kommer att kunna se hela Ettan-säsongen med BK Forward och Örebro Syrianska live på sajten.

Startskottet för matchsändningarna sker på lördagen när de båda Örebrolagen i Ettan har bortamöten. Örebro Syrianska ställs då mot IF Sylvia medan BK Forward tar sig an Gefle IF.

Därefter sänds ytterligare tio matcher från Ettan.