Bridgefestivalen: Ny veterantitel för Kalle och Kent

Karlssons Frestelse kom 23:a i kvalet, men föll sedan mot Nederlands Örebros med 60–42 i den första utslagsmatchen.

BK Gröna Kvistar var 27:a i kvalet och vann den första utslagsmatchen mot Sivves straffdubblare med 91–43.

I 16-delsfinalen mot Roof-top Palema blev det dock förlust med 91–35.

Därmed är det klart för kvartsfinalerna i Chairman’s cup enligt följande:

Rooftop Palema–Maddes pojkar, Nordisk kombination–Daugava, 123 Jättebra–Ebenius crew, Netherlands Örebros–Skalman.

För fem av lagen är det svenska flaggor som gäller.

De lag som hamnade på placeringarna 33–64 i kvalet fick en frisläng i bonuscupen, där även senare utslagna lag fick en sista chans.

I bonuscupens första omgång slog Greven ut Perssons Pack med 113–30.

Ett gammal bergtroll föll mot norska Pretty in whatever med 76–57. Och T-Bone förlorade mot Ladies and the trump med 101–31.

I den följande omgången vann Karlssons Frestelse mot Skåne Väst med klara 106–6.

BK Gröna Kvistar går in i bonuscupen på tisdagen.

Karlssons Frestelse tog sig också dit efter seger med 65–27 i sena kvällsmatchen mot Pretty in whatever.

Det lag som överlever längst i bonuscupen får till slut spela match om tredje plats i Chairman’s cup.

Sidotävlingar

Segrare och lokala topplaceringar.

Silver 2: 34 par, medel 640: 1 Leif Lysebring/Anders Ihalainen, Lerums BK, 793.

Brons 5 Strata: 72 par, medel 840: 1 Jan Arild Krosshöl/Annicken Sjuls, Norge, 1079,2.