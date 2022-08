Många oheliga allianser i kommunpolitiken

Varje kommun i länet har sin unika partikoalition. Ingen är den andra lik. I till exempel Örebro styr S med KD och C. I Karlskoga däremot får S inte vara med. Där håller koalitionen M, C, L och KD dem utanför. I Kumla däremot styr S med M och i Hällefors med V. Så pass kan det alltså variera lokalt för regeringspartiet S. I just den bemärkelsen kan man hävda att Hallsberg är mest representativt av länets kommuner för landet i helhet eftersom S styr kommunen ensamt. MP är med i styret längst norrut och söderut: Ljusnarsberg med S, V och L och i Laxå med KD och C.