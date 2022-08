Om alla EU-länder lyckas spara 15 procent av konsumtionen av gas. Hur väl kommer då Europa att vara förberett på ett ryskt gasembargo under de kallaste månaderna?

– Vi har redan rekordhöga nivåer av leveranser av LNG (flytande gas) från USA. Och ökande volymer av gas kommer från Norge, Gulfstaterna, Algeriet eller Kaspiska havet. Fler och fler länder, runt hela världen, kliver fram. Och vi ser resultat. Under första halvåret 2022 importerade vi 38 miljarder kubikmeter mer icke rysk flytande gas och gas via ledningar. Detta kompenserar mer än väl minskningen av rysk gas via ledningar på 28 miljarder kubikmeter.

Europa ökar energiimporten från icke demokratiska länder som Qatar och Azerbajdzjan. Utgör inte detta en riskfaktor?

– Azerbajdzjan är en viktig energipartner för EU. Vårt nya energiavtal syftar inte bara till att öka leveranserna av flytande gas till Europa utan lägger också grunden för ett långsiktigt partnerskap om energieffektivitet och ren energi som vätgas.

– Parallellt upprätthåller vi en politisk dialog om respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

– När det gäller Qatar håller vi regelbundet informella dialoger om mänskliga rättigheter, där vi tar upp ämnen som dödsstraff, löntagares rättigheter, yttrandefrihet, frihet att organisera sig, kvinnors rättigheter, religionsfrihet och mångfald.

– Dessutom: Till skillnad från Ryssland är inget av dessa länder fientliga till EU. De har inte använt energiresurserna som vapen och de visar ett intresse för att utveckla ett samarbete som är till ömsesidig nytta.

Vad är dina reflektioner om du jämför solidariteten inom Europa under inledningen till pandemin med inledningen till kriget i Ukraina?