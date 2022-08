– Vi har sett fram emot att få välkomna och hjälpa alla Kia-kunder. Kul att vi äntligen är igång, konstaterar servicechef Johan Hellkvist. Kia blev det bäst säljande märket till privatpersoner under 2021, och den utvecklingen speglas även lokalt och så fort anläggningen invigdes har många kunder hört av sig för att boka Kia Originalservice.

– Det är tydligt att det finns ett uppdämt behov och många har inväntat vår invigning, konstaterar Johan Hellkvist.

Under invigningen var det många nyfikna Kia-ägare som valde att boka sin service på plats, men majoriteten väljer att boka in sin bil via telefon eller att onlineboka via Björkmans Bils hemsida.