Sportbladets fotbollsjournalist Daniel Kristoffersson kom under torsdagseftermiddagen med uppgifter att ÖSK är nära att låna in Kevin Custovic, en 21-årig mittfältare som spelar i Vejle BK i den danska andraligan. NA-sporten har tittat närmare på spelaren som är aktuell att värvas in för att förstärka ÖSK – som just nu är inne i en negativ trend med tre raka förluster i superettan.