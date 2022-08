Det ”moraliska” KD agerar som en kvacksalvare

Riksdagsledamoten Hans Eklind från KD i Örebro hade under en period Donald Trump som sin favoritkandidat i det amerikanska presidentvalet. Trump är nu under polisutredning. Och det har aldrig varit någon hemlighet att Trump hade en syn på sig själva som en ”führer” som visste mer om IS än generalerna och mer om klimatet än världens samlade klimatforskare. Hans Eklind ångrade sig senare. Men det dåliga omdömet finns det anledning att påminna om.