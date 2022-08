Larm om kemikalier i svenska kräftor

Fakta

(TT)

PFAS, som står för per- och polyfluorerade alkylsyror. De började framställas i större skala på 1950-talet. Det finns ungefär 4 700 olika PFAS-ämnen.



PFAS-molekylerna har särskilda ytegenskaper. Det utnyttjas bland annat för att göra hållbara bubblor i brandskum, bra glid i skidvalla och vattenavstötande impregnering för textilier, men även i matförpackningar och stekpannor.



I Sverige får vi i oss låga halter PFAS framför allt via maten, till exempel fisk från förorenade sjöar – och från inomhusluft, eftersom ämnena sprids från prylar och material i våra hem.



PFAS kan även tas upp via huden, om man använder av produkter eller varor som behandlats med något PFAS-ämne.



Människor har utsatts för högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med PFAS, till exempel från brandövningsplatser.



Leverskador, rubbningar i sköldkörteln och sämre immunförsvar hos barn är problem som kopplats till PFAS. Några av de mest kända PFAS-ämnena misstänks också vara cancerframkallande.



Källa: Kemikalieinspektionen, Karolinska institutet, Testfakta