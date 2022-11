Målvakten lämnar ÖSK – efter fem matcher

Under sommaren inföll en målvaktskris i ÖSK efter att Ellen Portugués brutit armen och Rebecka Ayranci Dahlberg flyttat till USA. In kom då amerikanskan Jennifer Pelley som tidigare vaktat målet för Djurgården i damallsvenskan. Under slutspurten fanns hon mellan stolparna fem gånger, men nu står det klart att hon lämnar klubben.