Division 4-klubben Örebro Nordic, som varit känd för att satsa hårt på brasilianska spelare, ömsar skinn. En ny styrelse under ledning av ordförande Saleh Sulefani – känd kanske framför allt för schismen i Rynninge häromåret och därefter bland annat verksam i Linköping City – kom in under årsmötet där det även beslutades att byta namn till Svea FF. Uttalade målet är att avancera till division 2 inom fyra år, och svansföringen är hög.