”Vi har inget lag med stjärnor på det sättet”

Drygt en och en halv minut in satte Michael Lindqvist ledningsmålet på ett friläge för Färjestad. Halvvägs in i första utökade Marcus Westfält till 2–0. Det hade kunnat komma mer för Färjestad som dominerade. Men det blev ändå tillräckligt för hemmalaget som inte släppte Örebro närmare än Jani Lajunens reduceringsmål sent i tredje.