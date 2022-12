Har döva rätt till vård? Om svaret är ja, vill jag få veta hur jag får kontakt med min vårdcentral! Detta är ett problem som varat länge. När jag ringer till OP vårdcentral från min bildtelefon via teckenspråkstolksförmedlingen (bildtelefoni.net) svarar en autoröst som uppger att en telefontid erbjuds för återuppringning. Allt väl så långt men sedan ska mitt telefonnummer knappas in och där blir det stopp. Det går bara att knappa in telefonnumret till tolken men sedan att ange den mejladress som gäller för bildtelefonen fungerar inte. Det fungerar bara om det är en levande människa som svarar. Summa summarum den kontaktvägen är inte möjlig för mig som döv.