Öbos renoveringsbehov är stort med många äldre hus som behöver rustas upp. För att hitta ett strukturerat sätt att arbeta med renoveringar införde Öbo en ny renoveringsstrategi med tre renoveringsnivåer: Stamrenovering; vatten- och avloppsstammar byts samt badrum renoveras och hyresgästen bor kvar under renovering, Standardrenovering; stora delar av husen renoveras med en byggtid på två till fem månader och hyresgästen flyttar ut tillfälligt under renovering. Permanent flytt kan förekomma vid särskilda behov. Helrenovering; fullständig renovering med cirka ett års byggtid och hyresgästen flyttar ut tillfälligt under renovering eller permanent till en ny bostad.