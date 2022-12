Under hösten har skolan tillsammans med elevkåren och UF-företaget Samvetesfika planerat för en julklappsinsamling. Under en månad har elever, lärare och andra på skolan kunnat lämna in leksaker som de vill skänka. Efter att de har samlat ihop alla klappar har personer på skolan hjälpt till att slå in dem. Nu ska de delas ut tillsammans med organisationen Verdandi till barn i utsatta områden.