Nu nalkas jul och nyår och för många innebär det alkoholhaltiga drycker till maten och att skåla i. Julveckan är också den vecka som Systembolaget säljer mest, cirka 14,2 miljoner liter alkohol såldes på Systembolaget under vecka 51 förra året och totalt under december såldes runt 56,5 miljoner liter alkoholhaltiga drycker. Det är cirka 18 procent mer jämfört med en snittmånad under året.