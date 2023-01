Verkställande direktörer för nio internationella storföretag, bland dem H&M och Unilever, skrev i oktober 2021 ett öppet brev till världens statsöverhuvuden. Anledningen? ”Because there will be no business on a dead planet”. De nio stod som talespersoner för tusentalet andra internationella företag, och de bad världens ledande politiker om tydliga mål och verktyg för att själva kunna ställa om sina affärsmodeller och värdeskapande processer till en grön marknadsekonomi.