Eker värvar fyra spelare från Karlslund

IF Eker gjorde en stark säsong som nykomling i division 3 och under Patrik Haginges ledning rustar man nu för att ta ytterligare kliv 2023. Klubben har nu gjort klart med fyra nya spelare, samtliga från Karlslunds IF. Dessa är målvakten Hjalmar Nilsson, yttern Lukas Behr, anfallaren Benjamin Ibrahimbegovic och backen Hugo Dicksen.

”En ung ambitiös kille som vi tror mycket på”, skriver klubbchefen Jörgen Nanberg till NA om Nilsson.