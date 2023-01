Vi sitter i klubbstugan på Lyckevallen, som klubben själv äger, och som just nu rustas upp. Klubben har fått lite bidrag från Lantbruksnämnden för att byta mattor och det fick till följd att hela köket fick rivas ut. Lennart är givetvis med på ett hörn.

– Jag har sett de positiva "biverkningarna" som det gör för de barnen att få vara någonstans där man kan få lyckas. Det har varit anledningen till att jag engagerat mig så mycket, förklarar hon.

Annica har tre söner som alla bär på diagnoser. 16-årige Vincent har en autismdiagnos där innebandyn och fotbollen i Åsbro varit till stor hjälp i hans sociala liv.

– Han har växt kopiöst som person. Efter att ha varit trygg i en förening hela sitt liv har han nu själv sökt sig till en klubb i Örebro. Den styrkan hade inte funnits om inte vi kämpat hela vägen, säger Annica.

Men det har varit tufft många gånger.

– Man fick åka en timme före träningsstart och hitta strategier för benskydd som skaver och matchställ som är "äckligt material". Det är lätt att ge upp för hindren som är på vägen och jättekämpigt som förälder att ta den här kampen, men när de sedan står på planen och bara lyser upp...det har varit den viktiga drivkraften för mig.

Annica har tränat alla möjliga lag, utom herrlag. Men det är så mycket mer. Föreningen arrangerar allt från "skräckbanor" under halloween, till discon och stora innebandyavslutningar, och Annica är förstås med. Dessutom sköter hon föreningens sociala medier, hemsidor och all rapportering. Hon rycker till och med in när ungdomar behöver läxhjälp.

– Jag tycker det är så himla roligt det man får tillbaka från kidsen. Som när de skickar nån snap till mig privat för att visa nån rolig innebandyklubba, säger hon.

Hela Annicas familj är engagerad i föreningen. Pappa Anders Stjernström är ordförande och mamma Carina anställd kanslist. Men även Annicas man, syskon och barn finns med.