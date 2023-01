Stensons ras – klarar knappt kvalgränsen

Stenson som gick på 68 slag, fyra under par, under torsdagens första rond i Förenade arabemiraten, noterades för en 74-rond, två över par, under fredagens andra runda. Totalt är svensken två under par och ser ut att klara den förmodade kvalgränsen på ett under par knappt, tappa 44 placeringar och ligga delad 57:a inför helgens spel.