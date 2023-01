Den som åkt länsväg 511 mot Hasselfors från E20 har noterat att åkrarna vid avfarten till Bålby är översvämmade. Vattenflödet i Stavån, som rinner parallellt med vägen på andra sidan, är just nu mycket högt. Meningen är att vattnet ska rinna bort från åkern genom en trumma under vägen och ut i Stavån. Men eftersom Stavån är full rinner istället vatten in på åkern via trumman och översvämmar den.