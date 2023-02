Fortsatt boprisfall – med ett viktigt undantag

Januarisiffrorna från Svensk mäklarstatistik blev ännu ett dystert tecken för en redan hårt ansatt bostadsmarknad. I riket backade bostadsrättspriserna med en procent och under det senaste året ligger nedgången på tio procent. Lika dystert är det på villafronten där nedgången under januari var lika stor (en procent) medan priserna fallit tolv procent under ett år.