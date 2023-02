"Ingen förväntar sig tillbakadragen ansökan"

Under de senaste dagarna har det flaggats allt mer för att Finlands och Sveriges gemensamma Natoprocess kan brytas. Under den pågående säkerhetskonferensen i München sade bland annat Finlands president Sauli Niinistö i lördags att processen nu ligger i Turkiets händer. Han underströk att Finland inte vill gå före in i Nato – men läget är sådant att Turkiet skulle kunna göra det ändå.