Örebrobandet står för hårdrocken i Mello

Man känner sig både utvald och priviligierad när man får stiga på i Smash Into Pieces allra heligaste, där magin skapas. Gitarristen Benjamin Jennebo hämtar oss i dörren till studion och precis när vi slagit oss ner i soffan kommer sångaren Chris Adam Hedman-Sörbye in två minuter sent. Han lovar att det aldrig ska upprepas. Sedan kommer ett stort och hjärtligt garv.