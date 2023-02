Fakta

Åtta ronder svenska mästarbältet i tungvikt: Pezhman Seifkhani, Örebro vs. Awadh Tamim, Stockholm.

Sex ronder weltervikt: Patricia Berghult, Sverige vs. María Elena Maderna, Argentina.

Sex ronder tungvikt: Marios Kollias, Grekland vs. Andrea Pesce, Italien.

Fyra ronder lättvikt: Paolo Magui, Sverige vs. Marian Wesolowski, Polen.

Fyra ronder mellanvikt: Johannes Vinasco, Sverige vs. Adam Cieslak, Polen.