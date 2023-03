The last of Us kom först ut som datorspel och har sålts i 37 miljoner exemplar. Nu har spelet gjorts till en tv-serie som kan streamas från HBO Max. Handlingen i grova drag: En svamp äter sig in i människor och förvandlar dem till människoätande zombier. I det kaos som uppstår omvandlas USA till en militärdiktatur. Då finns det naturligtvis också en motståndsrörelse. Den kallas för Eldflugorna.