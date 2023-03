Det har flugit in en gök i Askersunds kommunledning. Den har sitt rede i kabelhärvan under markisen utanför Strandhugget. Göken är en fågel som främst är känd för sitt lockläte och för att den lägger sina ägg i andra fåglars bo, så kallad häckningsparasitism. Det som vi fick uppleva under fullmäktigemötet den 27 februari lär gå till historien som ett exempel på detta och att demokratin ibland leder till ett ”kvantitativt” i stället för ett ”kvalitativt” samhälle. Ett sådant lockläte hördes under kvällen från minoritetsstyret. Det gällde kostnadsökningen för maten i kommunens skolor och olika vårdinrättningar. Den berörda nämnden hade begärt extra anslag med 980 000 kronor. Beslutet i Kultur och Tekniknämnden var nödvändigt positivt, men i kommunfullmäktige blev det stopp. SD hade ändrat sig och ansåg att ”det inte är passande att satsa på kultur när vi inte har pengar till mat!”