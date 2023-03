På flera platser i landet börjar det ploppa upp projekt som riktas mot motorintresserade ungdomar. Föreningen Samverkarna i Östernärke följer strömmen. Förra året sökte de medel från Leader Mellansjölandet för att kunna genomföra en förstudie. De vill veta om det finns förutsättningar att skapa en verksamhet och mötesplats under ordnade former för just denna målgrupp i Odensbacken.