Det är sorgligt att se sig själv bli det man föraktar. I mitt fall är det att vara den personen som menar att något inte bör tillhöra den stora massan utan är enbart till för den där klicken som ”var med från start”. Inför kvällens spelning med Johnossi blev jag, tyvärr, just den personen. ”Ja ja, Så Mycket Bättre-effekten ja ja” skrockade jag hånfullt i huvudet när jag gled in på den slutsålda spelningen på Frimis Salonger. Att skänka en glädjande tanke åt att folk kanske upptäckt Johnossis solida låtskatt TACK VARE programmet Så Mycket Bättre fanns inte i mitt huvud utan det viktigaste var ju ändå att vara den som var med från bandets debut cirka 20 år tidigare. Glädjande nog örfilar band och publik mitt uppblåsta ego denna afton. Just så här bra har Johnossi aldrig varit.