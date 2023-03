Jag har sett det hända flera gånger nu, jag kan inte vara tyst längre. Jag tänker förstås på Smash into pieces i Melodifestivalen och Linus Mogren i Love Island. Varför i all världens dar framställs de som om de bara var från Örebro? “Örebrobandet” och “örebroaren Linus”. Nej! Smash into pieces bildades på fritidsgården i Nora, jag var på några av deras allra första spelningar på 00-talet. Linus Mogren gick på Karlsängskolan och har sin familj i Nora. Men det verkar glömmas bort när de ska presenteras av media och respektive program.