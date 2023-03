Kaos i snöovädret – massor av matcher ställs in

Det är inte bara ÖSK som tvingats ställa in eller skjuta upp träningsmatcher i snöovädret som dragit in över landet i dag. Ett stort antal matcher i Örebro län har fått eller kommer att få ställas in på grund av lördagens snöoväder. Bland de drabbade finns division 1-klubben Örebro Syrianska som drabbats. Deras genrep mot Södertäjeklubben Syrianska FC, som skulle spelats på Mellringe IP vid lunchtid, fick ställas in med kort varsel. Det är ännu inte klart om klubben kan lösa ett nytt genrep, eller om de får invänta säsongspremiären mot Umeå nästa söndag utan fler matcher i benen. I sådana fall kommer tisdagens match mot BK Forward att bli genrep.