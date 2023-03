När jag ser Shima Niavaranis senaste show kommer jag att tänka på inledningen av en känd Dickens-roman: ”It was the best of times, it was the worst of times…” För frågan är hur vi ska kunna greppa den samtid Shima Niavarani tar upp, med skenande inflation, klimathot, krig i Europa, protester som slås ner av totalitära regimer - och så på en helt annan nivå, strävan efter att älska och bli älskad, upprätthålla skönhetsrutiner, göra sina gympapass, shoppa på webben och navigera konversationer på Tinder.