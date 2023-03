NA storsatsar på lokalfotbollen – sänder 26(!) matcher i vår

Fakta

Ettan:

2 april 15.30: Örebro Syrianska – Umeå FC

7 april, 14.00: Sandviken – Örebro Syrianska

15 april, 13.00: Örebro Syrianska – Hammarby Talang

22 april, 16.00: Örebro Syrianska – Dalkurd

29 april, 13.00: Täby – Örebro Syrianska

7 maj, 14.00: Bodens BK – Örebro Syrianska

14 maj, 12.00: Örebro Syrianska – Piteå

17 maj, 19.00: Sylvia – Örebro Syrianska

21 maj, 16.00: Stocksund – Örebro Syrianska

27 maj, 16.00: Örebro Syrianska – Vasalund

Lokalfotbollen:

5 april 19.00: Adolfsbergs IK – IF Eker Örebro, div. 3 VS herr

7 april 17:00: Örebro SK – Rävåsen IK Karlskoga, div. 1 M dam

16 april 13:00: Älvsjö AIK FF – Örebro SK, div. 1 M dam

22 april 15:00: Örebro SK – P 18 IK, div. 1 M dam

23 april 13:00: BK Forward – Nordvärmland FF, Div. 2 NG herr

29 april 16:00: Smedby AIS – Degerfors IF, div. 1 M dam

30 april 13:00: Husqvarna FF – Örebro SK, div. 1 M dam

30 april 14:00: Karlslunds IF – Syrianska FC, div. 2 SS

6 maj 13:00: Örebro SK – Hertzöga BK, div. 1 M dam

7 maj 13.00: Nyköpings BIS – Karlslunds IF, div. 2 SS herr

13 maj 13:00: Boo FF – Örebro SK, div. 1 M dam

13 maj 14:00: IFK Kumla – IF Eker Örebro, div. 3 VS herr

19 maj 19:00: Örebro SK – Degerfors IF, div. 1 M dam

20 maj 15:00: Mjölby AI FF – Karlslunds IF, div. 2 SS herr

26 maj 19.15: Syrianska Eskilstuna – Eker Örebro, div. 3 VS herr

28 maj 13:00: Segeltorps IF – Örebro SK, div 1 M dam



Med reservation för ändringar