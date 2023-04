Om det är tyngd och tekniskt imponerande toner du söker behöver du inte leta längre än till Meshuggah. De svenska tongivarna inom den så kallade djent-genren, en avstickare inom den progressiva metalsfären, har en diskografi som får både öron och sinne att smälla till ordentligt. Det är snabbt, det är hårt och det är i många stunder fascinerande komplext. Få band kan, även om dom försöker, låta som just Meshuggah. Det är kort och gott ett band som uppskattas i mångt och mycket av andra musiker just på grund av deras komplexa låtstrukturer. Med det sagt så kan man prata svåra taktbyten, polyrytmer, tyngd och fan och hans moster bäst man vill men är inte summan av alla delar en stabil och väl fungerande låt så är det inte mycket värt. Turligt nog vet skäggjonen i Meshuggah detta alltför väl och under kvällens spelning bjuder man på ett stabilt smakprov ur den egna katalogen, med fokus på senaste given Immutable. Även om det kan bli lite för mycket av det goda råder det inga tvivel om att det är exakt så här en slipsten ska dras i dessa sammanhang.