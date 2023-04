När jag hörde låten första gången så kom jag direkt att tänka på Nick Cave som redan 1997 på skivan The Boatsma´s Call skrev låten People they just ain´t no good. ”Det vet väl alla, det räcker att se sig om, att människor inte är goda”. Cave är förvisso ingen muntergök, en av få som har skrivit en hel skiva om mord och konsekvenser av brott samt andra otrevligheter. Murder Ballads kom ut 1996 och avslutar förvisso i ”ljus” med låten Death Is Not The End…