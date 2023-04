Laxå har större barngrupper än riksgenomsnittet

Enligt barn- och utbildningsnämndens granskning har Laxå kommun 13,1 barn per grupp i genomsnitt på småbarnsavdelningarna i förskolan, medan det i riket är 12,0 barn per avdelning. Personaltätheten i Laxå kommun är 5,4 barn per heltidstjänst medan det i riket är 5,1 barn per heltid. Tretton procent av småbarnsgrupperna har 19 barn eller fler, medan det på riksnivå är tre procent av barngrupperna som är 19 barn eller fler. Flest barngrupper med 19 barn eller fler finns bland 4–5 åringar, där 40 procent av grupperna är så stora. Motsvarande siffra för barngrupperna för 4-5-åringar på riksnivå är 19 procent.