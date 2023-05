Tack Anders Svärd (C) för din kommentar på min insändare (NA den 6 april). Det du blandar ihop är orsak och verkan vid valutakurser. En fallande valuta tyder på att utländska investerare har tappat tron på Sveriges produktionsförmåga att framställa varor och tjänster för världsmarknaden. Driver svenskt näringsliv en politik som gör att fler utländska intressenter vill köpa deras produkter så går den svenska kronan upp i värde gentemot andra valutor inkl euron och US$. Produktionsförmågan är alltså orsaken och valutakursen är verkan. Detta liksom allt inom ekonomin under förutsättning att alla andra faktorer, inflation till exempel, förblir oförändrade.