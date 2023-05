... till Berth Falk (S) som i NA den 28 april påstår att beslut angående Sydnärkes ungdomsråd fattades förra mandatperioden. Så känner jag att lite bakgrund behöver presenteras kring detta. Lekebergs kommun blev med i Sydnärkes ungdomsråd 2018 alltså under förrförra mandatperioden när Lekebergsalliansen styrde i Lekebergs kommun. Detta borde Berth Falk ha koll på tycker jag så han presenterar rätt fakta i en debattartikel, där han kritiserar nuvarande majoritet i kommunen. Att politiker från b.la kommunstyrelse och nämnd besöker elevråden är något som skett i långt över 10-15 år, så det är inget nytt heller under förra mandatperioden. Det enda man kan säga är att besöken var betydligt färre under den förra mandatperioden, även innan pandemin än under tidigare mandatperioder.