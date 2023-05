Och de som informerade landshövdingen under måndagen om stort och smått var kommunledningen. Lena Rådström Baastad fick under två timmar höra hur kommunen arbetar med allt från blombidrag till byarna, till världsföretag som Kopparbergs bryggeri och problem med social dumpning och brottslighet. Just brottsligheten blev det diskussion kring på grund av en ny lag som träder i kraft den första juli då kommunerna blir ansvariga för den förebyggande brottsbekämpningen och ska kartlägga den.