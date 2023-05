Per Willén är lantbrukare i Askersund. Han har hästar, kor, växtodling och skog. Under en lång period har han varit väldigt aktiv inom LRF men på senare tid har han engagerat sig i Örebro läns ridsportförbund. I början av 2023 när ett gäng personer ville nominera honom till en plats i Svenska ridsportförbundets styrelse sade Per först nej.